Медведев: угрозы Каллас — пустой звук, «чудесные европы» уже не нужны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на въезд в Евросоюз для ветеранов специальной военной операции .
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