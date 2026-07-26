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Медведев: угрозы Каллас — пустой звук, «чудесные европы» уже не нужны

Медведев: угрозы Каллас — пустой звук, «чудесные европы» уже не нужны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на въезд в Евросоюз для ветеранов специальной военной операции .

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