Астраханский асфальт спасают от плавящего зноя регулярным водным душем

Астраханская дорожная сеть проходит испытание южным зноем. Чтобы уберечь асфальт от деформации и растрескивания, муниципальное предприятие «Чистый город» перевело спецтехнику на режим непрерывной термотерапии.
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