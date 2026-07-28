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Пункт-А

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Астраханский асфальт спасают от плавящего зноя регулярным водным душем

Астраханский асфальт спасают от плавящего зноя регулярным водным душем

Астраханская дорожная сеть проходит испытание южным зноем. Чтобы уберечь асфальт от деформации и растрескивания, муниципальное предприятие «Чистый город» перевело спецтехнику на режим непрерывной термотерапии.

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