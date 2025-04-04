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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Креативно и нестандартно". Эксперт оценила идею налогового вычета за свадьбу

"Креативно и нестандартно". Эксперт оценила идею налогового вычета за свадьбу

Член Общественной палаты РФ заявила amic.ru, что приятный бонус молодой семье не помешает Идея думцев компенсировать молодым семьям свадебные затраты будет стимулировать людей создавать семьи, однако может стать для них неплохим подспорьем, заявила amic.

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