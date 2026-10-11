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Минпросвещения России обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам в соответствии с ФГОС СОО

Минпросвещения России обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам в соответствии с ФГОС СОО

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило проект приказа, предусматривающий обновление федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.

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