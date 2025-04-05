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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Фейнберг: «Кейд Каннингем должен быть во второй символической сборной»

Сэм Фейнберг: «Кейд Каннингем должен быть во второй символической сборной»

«Каннингем стал основным организатором атак «Пистонс». С показателем 9,2 передачи за игру он обеспечивает 40,9% всех результативных передач команды (по данным NBA.

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