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Тульские новости

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СМИ рассказали о причинах поражения Розенштейна на выборах

СМИ рассказали о причинах поражения Розенштейна на выборах

Вадим Розенштейн уступил на выборах президента FIDE Тимуру Турлову, получив 76 голосов против 96. Вопросы к прозрачности бизнеса Розенштейна и финансированию его кампании возникли в ходе предвыборной гонки.

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