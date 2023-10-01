Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине

Президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Документ был одобрен сразу после утверждения обеими палатами конгресса, в результате властям страны удалось избежать шатдаун за 2,5 часа до его наступления, отмечает РБК.