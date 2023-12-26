RT: Россияне чаще всего дарят коллегам наборы чая или кофе

Жители России рассказали, какие подарки подарят коллегам на Новый год. Об этом пишет RT. У 30% опрошенных сумма на подарки ограничена 500 рублями, 40% опрошенных отметили, что максимальная стоимость подарка составит до 1 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии