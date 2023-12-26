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RT: Россияне чаще всего дарят коллегам наборы чая или кофе

RT: Россияне чаще всего дарят коллегам наборы чая или кофе

Жители России рассказали, какие подарки подарят коллегам на Новый год. Об этом пишет RT. У 30% опрошенных сумма на подарки ограничена 500 рублями, 40% опрошенных отметили, что максимальная стоимость подарка составит до 1 тыс.

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