В Сан-Франциско беспилотное такси Cruise стало невольным соучастником наезда на пешехода

Основная часть происшествий с участием автоматически управляемых транспортных средств сейчас происходит между двумя или более машинами, пешеходы или велосипедисты в них пока страдают значительно реже, но на днях в Сан-Франциско женщина попала под колёса беспилотного такси Cruise после того, как её сбил водитель другого транспортного средства.