Сверхзвуковой пассажирский самолет XB-1 совершил первый экспериментальный полет

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Прототип сверхзвукового пассажирского авиалайнера XB-1 совершил первый испытательный полет. На его основе будет создан авиалайнер Overture, который сможет развивать скорость в воздухе до 2335 км/ч, что в три раза быстрее, чем любой другой современный пассажирский самолет.