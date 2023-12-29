Экс-директор элитной пермской гимназии может стать президентом

Эту должность создали специально для нее.После длительного руководства гимназией №11 имени Дягилева Раиса Зобачева покинула свой пост, а на ее место была назначена Елена Макаренко, ранее занимавшая должность заместителя директора.
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