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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Питер Молинье: Microsoft была против женских сосков в Fable 2 Разработчики серии Fable ...

Питер Молинье: Microsoft была против женских сосков в Fable 2 Разработчики серии Fable ...

Питер Молинье: Microsoft была против женских сосков в Fable 2Разработчики серии Fable не боялись идти на творческий риск, ведь они были твердо намерены сделать именно ту игру, которую хотели, и редко шли на компромисс со своим видением.

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