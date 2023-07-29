Олимпийский чемпион Ракита о квалификации Харлан на ОИ: кажется, это незаконно

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Игры 2024 года, передает "Спорт-Экспресс".
Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Игры 2024 года, передает "Спорт-Экспресс".
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