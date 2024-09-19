Medical Insider

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Многие из тех, кто употребляет алкоголь в больших количествах, считают, что если на этикетках будут указаны калории, это может повлиять на их отношение к спиртным напиткам

Согласно новому исследованию, проведённому учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), чуть более половины людей, употребляющих алкоголь, заявили, что они могли бы изменить свои привычки, если бы алкогольные напитки были маркированы как содержащие калории.

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