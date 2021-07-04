Нургалиев забил 100-й гол в профессиональной карьере

В матче КПЛ против «Турана» Азат Нургалиев забил свой 100-й гол в профессиональной карьере. Капитан «Тобола» входит в список 15-ти лучших бомбардиров в истории чемпионатов Казахстана.
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