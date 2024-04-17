Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: РФ всегда была готова к переговорам

Российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что Российская Федерация никогда не отказывалась от переговоров о завершении украинского конфликта, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Рэй Макговерн.
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