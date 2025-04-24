Глава ЯНАО заберет важные полномочия у своего зама ради помощника полпреда. Инсайд

Первый заместитель главы ЯНАО Ирина Новоселова может потерять кураторство над аппаратом губернатора, уступив его помощника полпреда президента в УрФО Евгению Гурарию, которому прочат назначение в ямальское правительство.
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