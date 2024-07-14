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Уайт − о покушении на Трампа: «Это самый жесткий и стойкий американский засранец на планете»

«Я летел в Италию, когда мой телефон начал разрываться от сообщений об этом событии. Я в полном шоке от покушения на Дональда Трампа.

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