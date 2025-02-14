Ультразвуковая диагностика в современной медицине

Ультразвуковая диагностика, обычно известная как ультразвуковое сканирование, — это неинвазивный метод медицинской визуализации, широко используемый в различных областях медицины для диагностических целей.
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