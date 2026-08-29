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Пронедра

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Почему люди постоянно включают на фон музыку или телевизор

Почему люди постоянно включают на фон музыку или телевизор

Иногда человек не смотрит телевизор и не слушает музыку — он просто оставляет их включенными. В квартире звучат голоса ведущих, идет знакомый сериал, играет плейлист, который давно стал частью повседневности.

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