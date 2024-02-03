Стало известно, кто убедил Орбана согласиться на выделение €50 млрд Украине

Вик Норд

Всё равно бы прогнули,независимость штука дорогая,да и смешно говорить о приверженности Орбана к России,этот только за Венгрию,и за её интересы,а Россия это выгода,и если что то уменьшает выгоду,или предвещает убытки с российских интересов,кого Орбан выберет... .