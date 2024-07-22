«Динамо» Минск может сыграть с «Карабахом» в 3-м отборочном раунде ЛЧ, «Динамо» Киев – с «Рейнджерс»

Путь чемпионов: «Линкольн» (Гибралтар) или «Карабах» (Азербайджан) – «Лудогорец» (Болгария) или «Динамо» Минск (Беларусь) «Целе» (Словения) или «Слован» Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) или «Петрокуб» (Молдова) «Шэмрок Роверс» (Ирландия) или «Спарта» Прага (Чехия) – ФКСБ (Румыния) или «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) «Мальме» (Швеция) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – ПАОК (Греция) или «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) «Санта-Колома» (Андорра) или «Мидтьюлланд» (Дания) – «Ференцварош» (Венгрия) или «Нью Сэйнтс» (Уэльс) «Паневежис» (Литва) или «Ягеллония» (Польша) – «Буде-Глимт» (Норвегия) или «РФШ» (Латвия) Путь лиг: «Славия» Прага (Чехия) – «Юнион» (Бельгия) «Лилль» (Франция) – «Лугано» (Швейцария) или «Фенербахче» (Турция) «Динамо» Киев (Украина) или «Партизан» (Сербия) – «Рейнджерс» (Шотландия) «Зальцбург» (Австрия) – «Твенте» (Нидерланды) Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13 августа.
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