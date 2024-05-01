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Алексей Марченко получит 27 млн рублей в «Ак Барсе» за следующий сезон

Ранее казанский клуб сообщил о продлении контракта с 32-летним защитником на год. По данным Metaratings, зарплата игрока составит 27 миллионов рублей за сезон.

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