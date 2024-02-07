Какой кофе считается самым опасным для сердца?

Ученые из Швеции рассказали, какую опасность скрывает в себе нефильтрованный кофе. Приготовленный через френч-пресс кофе, или нефильтрованный, наиболее опасен для здоровья сердечно-сосудистой системы, чем фильтрованный.
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