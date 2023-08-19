ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Виктория Виктория
    Сегодня, 19 АВГУСТА, международный день бездомных животных!!!  Пусть будет больше мам и пап для всех бездомных животн...Котлетка
  • Андрей Stan
    )))) Автор стати абсолютно Полный придурок и Бездарь... ))) С Вайнером все в полком порядке... ))) Об этом говорит и ...– Вагнеров видишь...
  • Вячеслав Денисов
    Если так, то почему бы не послать туда для участия от России какого-нибудь 3-го заместителя министра иностранных дел?...Закат «Двадцатки»...

– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

Картина маслом: пшеки истерят по поводу «Вагнера», лягушатники фантазируют, что вагнера уже в Нигере, дойчи до сих пор ковыряют тему о полезности и опасности вагнеров Пригожина лично для Путина… И только пендосы помалкивают, что тоже объяснимо.

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Комментарии
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Samarium
В любом случае ЧВК &quot; Вагнер&quot; сыграла свою положительную роль и парни из ее составка настоящие ГЕРОИ....своей кровью и самой  жизнью доказавшие преданность нашей Родине России....
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13 час.
Андрей Stan
)))) Автор стати абсолютно Полный придурок и Бездарь... ))) С Вайнером все в полком порядке... ))) Об этом говорит и визг Хранцузиков  в Африке, и писк пшеков у себя дома... )))          Зря Путин встречался с Вагнерами? Да и посмотрите на Вагнеров? Сплошь &quot;герои России&quot; и военспец редчайшей квалификации... )))
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4 час.

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