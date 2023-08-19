Картина маслом: пшеки истерят по поводу «Вагнера», лягушатники фантазируют, что вагнера уже в Нигере, дойчи до сих пор ковыряют тему о полезности и опасности вагнеров Пригожина лично для Путина… И только пендосы помалкивают, что тоже объяснимо.
– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.
Комментарии
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Samarium
В любом случае ЧВК " Вагнер" сыграла свою положительную роль и парни из ее составка настоящие ГЕРОИ....своей кровью и самой жизнью доказавшие преданность нашей Родине России....
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13 час.
Андрей Stan
)))) Автор стати абсолютно Полный придурок и Бездарь... ))) С Вайнером все в полком порядке... ))) Об этом говорит и визг Хранцузиков в Африке, и писк пшеков у себя дома... ))) Зря Путин встречался с Вагнерами? Да и посмотрите на Вагнеров? Сплошь "герои России" и военспец редчайшей квалификации... )))
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4 час.
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