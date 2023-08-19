– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

В любом случае ЧВК " Вагнер" сыграла свою положительную роль и парни из ее составка настоящие ГЕРОИ....своей кровью и самой жизнью доказавшие преданность нашей Родине России....

Андрей Stan

)))) Автор стати абсолютно Полный придурок и Бездарь... ))) С Вайнером все в полком порядке... ))) Об этом говорит и визг Хранцузиков в Африке, и писк пшеков у себя дома... ))) Зря Путин встречался с Вагнерами? Да и посмотрите на Вагнеров? Сплошь "герои России" и военспец редчайшей квалификации... )))