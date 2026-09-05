«Сила Байкала» пройдёт мимо Забайкалья

На заседании российско-китайского комитета по энергетике под сопредседательством вице-премьера Александра Новака стороны договорились ускорить подготовку контракта на поставки газа по проекту «Сила Байкала» — новому названию, под которым теперь официально фигурирует газопровод, ранее известный как «Сила Сибири — 2».
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