«Сила Байкала» пройдёт мимо Забайкалья

На заседании российско-китайского комитета по энергетике под сопредседательством вице-премьера Александра Новака стороны договорились ускорить подготовку контракта на поставки газа по проекту «Сила Байкала» — новому названию, под которым теперь официально фигурирует газопровод, ранее известный как «Сила Сибири — 2».