Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал с водителем его служебного авто

Водителя служебного автомобиля Toyota Camry бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне первого зампреда Заксобрания Свердловской области Аркадия Чернецкого заподозрили в злостном прокалывании шин в автомобилях соседей по месту проживания, сообщает портал E1.
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