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Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал с водителем его служебного авто

Водителя служебного автомобиля Toyota Camry бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне первого зампреда Заксобрания Свердловской области Аркадия Чернецкого заподозрили в злостном прокалывании шин в автомобилях соседей по месту проживания,  сообщает портал E1.

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