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Мы соседи по планете

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История жизни Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирландец» — человека, убивавшего ради дружбы

Что такое профсоюзы и зачем существуют эти организации, известно всем. Но немногие знают, что далеко не везде профсоюзы были формальными организациями, как в СССР и занимались сбором взносов и распределением путевок в санатории.

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