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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заур Тедеев: «Даку должен был выходить в старте «Спартака» в матче с «Динамо». Удивительная ошибка, которую допустил тренерский штаб. Красно-белые проиграли игру с самого начала»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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