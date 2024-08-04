Вильфанд сообщил о заморозках в некоторых районах Магаданской области и Якутии

Сильный заток холодных воздушных масс привел к тому, что в некоторых районах Магаданской области и Якутии ожидаются заморозки в начале месяца — температурный фон в Дальневосточном регионе может снизиться до –5 градусов.
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