🔥Аналог «Нового Херсонеса» хотят создать в Керчи «Администрация Керчи примет участие в заседании Византийского клуба.
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🔥Аналог «Нового Херсонеса» хотят создать в Керчи «Администрация Керчи примет участие в заседании Византийского клуба.