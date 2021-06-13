Украинцев предупредили о серьезном ударе по стране, который коснется каждого

Телеканал 360°ПолитикаУкраинцев предупредили о серьезном ударе по стране, который коснется каждогоЗапуск газопровода «Северный поток — 2» нанесет серьезный удар по украинской экономике и коснется каждого жителя страны.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЗСергей ЗюкинДрожи, хохол, настал последний час!..😬ИозефШвейкХохлы сами виноваты, наш газ в Европу воровали много лет, за им поставленный не платили, потом русофобия и бандера окончательно добили поставки газа. Пусть покупают у Европы наш газ за две цены, они богатые.Комментировать
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