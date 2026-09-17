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Питер Уиндзор о том, что Хэмилтон просит заменить инженеров: «Абсолютно нормально. Льюис не выполнял бы свою работу, если бы не делал это»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор прокомментировал сообщения в итальянской прессе, согласно которым Льюис Хэмилтон просит заменить некоторых инженеров «Феррари».

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