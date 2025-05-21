Не ставьте Wi-Fi роутер рядом с этими предметами. Как правильно разместить оборудование, чтобы оно не вышло из строя

Wi-Fi роутер — незаметное, но важное устройство в доме, ведь без него не работает ни один гаджет. Однако мало кто задумывается, что его расположение влияет не только на скорость интернета, но и на безопасность.
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