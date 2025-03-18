Ростислав Шапошников: Уволенных журналистов «Голоса Америки» отправят на фронт?

Украинские журналисты Голоса Америки должны вернуться на родину? Как священник в Вашингтоне благословил журналистов на добровольную службу в ВСУ? Какие последствия для украинских журналистов могут быть, если они не выполнят закон об обязательной военной службе? Украинские журналисты, работавшие на «Голос Америки», должны вернуться в Украину в течение 30 дней, так как их рабочие визы были аннулированы из-за прекращения трудовых контрактов с изданием.