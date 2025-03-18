GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Прокси война идет с США на территории украины. Они её начали и им её заканчивать, но на наших теперь условиях.«Мирный план» Тра...
  • warig Рыжаков
    Не уходят, а драпают, аж пятки сверкают.Василий Вакаров: ...

Ростислав Шапошников: Уволенных журналистов «Голоса Америки» отправят на фронт?

Ростислав Шапошников: Уволенных журналистов «Голоса Америки» отправят на фронт?

Украинские журналисты Голоса Америки должны вернуться на родину? Как священник в Вашингтоне благословил журналистов на добровольную службу в ВСУ? Какие последствия для украинских журналистов могут быть, если они не выполнят закон об обязательной военной службе? Украинские журналисты, работавшие на «Голос Америки», должны вернуться в Украину в течение 30 дней, так как их рабочие визы были аннулированы из-за прекращения трудовых контрактов с изданием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх