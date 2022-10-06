Павел Дуров предупредил о небезопасности WhatsApp

Он отметил, что на прошлой неделе WhatsApp сам раскрыл эту проблему.Из-за проблем с безопасностью в мессенджере WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов пользователей, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.