Интернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

262 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Павел Дуров предупредил о небезопасности WhatsApp

Павел Дуров предупредил о небезопасности WhatsApp

Он отметил, что на прошлой неделе WhatsApp сам раскрыл эту проблему.Из-за проблем с безопасностью в мессенджере WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов пользователей, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх