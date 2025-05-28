Яблочный спад: судебные скандалы сильно ударили по акциям Apple

Акции Apple подешевели с начала года на 22%, причины — суды из-за подслушивания Siri и конфликта с Fortnite, невыполненные обещания по внедрению ИИ-функционала Apple Intelligence и неудачный эксперимент с iPhone 16e.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии