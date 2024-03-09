Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Вы что, не заметили, как Путин вывел США из игры? С чего бы они так затряслись и резко передумали воевать и на Украин...Так будет ли Евро...
  • Natalija Osminina
    Какой 27-ой? Его уже в следующем году снимут. А в США не важно кого выберут- в любом случае Гражданская война.Макрон обсуждал с...
  • Natalija Osminina
    Не надо. Все в свое время.Британцы задумали...

НАТО рвется в Черное море: Страшную правду уже не скрыть

НАТО рвется в Черное море: Страшную правду уже не скрыть

Гибель корабля "Сергей Котов" вновь надавила на больную мозоль. Неудобную правду придётся раскрыть, раз на подмогу в Чёрное море уже вызвали НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
С чего же начинать!? Взять Одессу и все побережье? Сбить все спутники над Черным морем и ВСЕ самолеты НАТО! Вернуть себе все проливы? А возможно, оччень сильно пригрозить пальцем этому НАТО!?!?
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Я уже 100 раз писала с чего- поразить военные объекты на террритоии стран НАТО. Если F16 взлетит с румынского аэродрома- отбомбиться по аэродрому. Есть  еще заводик в Чехии, который производит снаряды, которые по Белгороду стреляют. Да многое чего. И вообще зачем ждать, когда Таурусы начнут бомбить Крымский мост? Нужен показательный превентивный удар по странам НАТО в Европе. Заблаговременно.  Обычными Цирконами. ДО того, как пойдут Таурусы и F16. А тем более фины. Эти могут и пойти - это не французы. А вот когда фины увидят, как мочат их начальство и НИКТО  не смеет ответить (а они не посмеют 100%) - то заткнутся.
Ответить
12 мин.
Natalija Osminina
Вы же видите как помог небольшой  ядерный удар России по Маршалловым островам - как бабка отшептала американцам ввязываться в украинские да и европейские дела. Даже Нуланд уволили, закрывая гештальт по Украине.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх