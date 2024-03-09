Гибель корабля "Сергей Котов" вновь надавила на больную мозоль. Неудобную правду придётся раскрыть, раз на подмогу в Чёрное море уже вызвали НАТО.
НАТО рвется в Черное море: Страшную правду уже не скрыть
Комментарии
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Александр Николаевич
С чего же начинать!? Взять Одессу и все побережье? Сбить все спутники над Черным морем и ВСЕ самолеты НАТО! Вернуть себе все проливы? А возможно, оччень сильно пригрозить пальцем этому НАТО!?!?
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1 час.
Natalija Osminina
Я уже 100 раз писала с чего- поразить военные объекты на террритоии стран НАТО. Если F16 взлетит с румынского аэродрома- отбомбиться по аэродрому. Есть еще заводик в Чехии, который производит снаряды, которые по Белгороду стреляют. Да многое чего. И вообще зачем ждать, когда Таурусы начнут бомбить Крымский мост? Нужен показательный превентивный удар по странам НАТО в Европе. Заблаговременно. Обычными Цирконами. ДО того, как пойдут Таурусы и F16. А тем более фины. Эти могут и пойти - это не французы. А вот когда фины увидят, как мочат их начальство и НИКТО не смеет ответить (а они не посмеют 100%) - то заткнутся.
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12 мин.
Natalija Osminina
Вы же видите как помог небольшой ядерный удар России по Маршалловым островам - как бабка отшептала американцам ввязываться в украинские да и европейские дела. Даже Нуланд уволили, закрывая гештальт по Украине.
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6 мин.
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