НАТО рвется в Черное море: Страшную правду уже не скрыть

Natalija Osminina

Я уже 100 раз писала с чего- поразить военные объекты на террритоии стран НАТО. Если F16 взлетит с румынского аэродрома- отбомбиться по аэродрому. Есть еще заводик в Чехии, который производит снаряды, которые по Белгороду стреляют. Да многое чего. И вообще зачем ждать, когда Таурусы начнут бомбить Крымский мост? Нужен показательный превентивный удар по странам НАТО в Европе. Заблаговременно. Обычными Цирконами. ДО того, как пойдут Таурусы и F16. А тем более фины. Эти могут и пойти - это не французы. А вот когда фины увидят, как мочат их начальство и НИКТО не смеет ответить (а они не посмеют 100%) - то заткнутся.