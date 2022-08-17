Російська система ЗРК С-400 Сенатор Менендес: Туреччина має відмовитися від закупівлі С-400 у Росії Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин попередив, що повторна купівля у Росії систем ПРО може стати приводом для запровадження нових санкцій щодо Анкари Демократ Боб Менендес, голова сенатського Комітету з міжнародних відносин, висловив у середу надію на те, що Туреччина, […] Сообщение Сенатор Менендес: Туреччина має відмовитися від закупівлі С-400 у Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.