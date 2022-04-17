Дим над Києвом після ракетних ударів по українській столиці. 16 квітня 2022 року. Росія відновила ракетні удари по Києву та іншим містам України Незважаючи на концентрацію зусиль на сході України та підготовку нового наступу, Росія відновила спорадичні ракетні удари по столиці України та містам на заході країни Вражений втратою свого чорноморського флагмана – крейсера […] Сообщение Росія відновила ракетні удари по Києву та іншим містам України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.