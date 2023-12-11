Программа инвестиций «КАМАЗа» до 2030 года сформирована в объеме более 380 млрд рублей

«КАМАЗ» принял стратегию развития до 2030 года. В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к этому времени, - выручка в размере 806 млрд рублей, продажа грузовиков на уровне 60 тысяч единиц.
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