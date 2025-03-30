Угрозой суверенитету Венгрии стали удары по энергоинфраструктуре — Сийярто

Атакой на суверенитет Венгрии являются удары по энергетической инфраструктуре, через которую Будапешт получает энергоносители из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 30 марта в интервью РИА Новости.