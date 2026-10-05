Собянин наградил московских учителей в День учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День учителя наградил московских педагогов, признанными лучшими по итогам опроса выпускников столичных школ 2025/2026 учебного года.
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