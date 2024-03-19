Бывший чиновник Министерства образования КНР приговорен к 17-летнему тюремному заключению за коррупцию и взяточничество

Цзинань, 19 марта /Синьхуа/ -- Народный суд средней ступени города Дэчжоу /пров. Шаньдун, Восточный Китай/ в понедельник приговорил бывшего высокопоставленного чиновника Министерства образования КНР Ван Дэнфэна к 17 годам тюремного заключения за присвоение государственных средств и получение взяток.
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