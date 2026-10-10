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Царьград

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UKMTO предписало капитанам судов покинуть стоянки у Рас-эль-Хайма

UKMTO предписало капитанам судов покинуть стоянки у Рас-эль-Хайма

UKMTO распорядилось, чтобы капитаны судов у Рас-эль-Хайма в ОАЭ покинули свои стоянки. Причины такого распоряжения пока остаются неизвестными.

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