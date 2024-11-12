В ООН приняли резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Документ поддержали 116 представителей страны, 54 высказались против, воздержались — 11.<strong>Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».