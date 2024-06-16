Ракеты на Кубе – хороший залог для мирного соглашения по Украине

Россия поможет Кубе восстановить энергетику, страдающую из-за американских санкций, заявил министр энергетики России Сергей Цивилов в эту пятницу во время встречи с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом.
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