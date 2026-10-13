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Рязанские новости

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В Рязанской области за неделю выявили 5882 ОРВИ и один COVID-19

В Рязанской области за неделю выявили 5882 ОРВИ и один COVID-19

За неделю в Рязанской области заболели ОРВИ 5882 человека, зафиксирован один случай COVID-19. Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики: носить маски, соблюдать дистанцию и чихать в локоть.

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