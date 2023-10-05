Украинский спецназ начал наступление у Антоновского моста

ВСУ высадили десант в районе дач на левом берегу Днепра.Новостной телеграм-канал "Фронтовая птичка" сообщает, что украинские диверсанты пересекли Днепр высадились в районе Антоновского моста в Херсонской области.
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