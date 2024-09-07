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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родриго про 1:0 с Эквадором: «Бразилии нужна была эта победа, и не важно, красивая она или нет» 

«Селесао» прервали серию из 3 поражений в турнире и вышли на 4-е место в таблице. «Нам нужна была эта победа, и не важно, красивая она или нет.

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